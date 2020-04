To You Mom: tenui bagliori di speranza negli intarsi sonori di "Blow"

Per i To You Mom questo è un periodo decisamente creativo. Il duo di musicisti trentini formato da Luca Lorenzi e Massimiliano Santoni fa uscire un nuovo singolo "Blow" terzo tassello di quello che vuole essere un vero e prorio "step by steo Ep".



"Blow" è una canzone essenziale, anche nella durata e molto orecchiabile che ha fatto uscire il lato più fresco e "pop" di questo duo.

<Stiamo lavorando – ci raccontano Luca e Max - ssempre nell’ottica di far uscire spontaneamente e senza troppi filtri quello che ci balla dentro di volta in volta. Ad essere onesti non vuol essere un’istantanea del momento difficile che stiamo attraversando, ma naturalmente ne porta con sé qualcosa. Si tratta di una visione più ampia di speranza, desiderio di risveglio, opportunità di capire e tenere sempre a mente cosa conta veramente, necessità di inventare e disegnare qualcosa di nuovo, con un rinnovato spirito>.

Per i To You Mom c'è una sorta di ponte che lega le parole di questa nuova canzone, accompagnata anche da un lyric video, a tutto l’immaginario del loro primo disco “We Are Lions” (uscito nel 2015): <In qualche modo sono riflessioni a noi care, e in questo brano sono tornate a galla. Il succo della canzone, concetto semplice ma sempre vero, può essere ben rappresentato da una frase del testo: “it takes a winter to get a spring">.