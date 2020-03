Canzoni da quarantena: i Bastard Sons of Dioniso dedicano ai lettori dell'Adige "Venti tornanti"

Bastard Sons of Dioniso mandano un morbido saluto rock a tutti i lettori dell'Adige in questi giorni così difficili per tutti. E lo fanno attraverso un videoclip visibile da oggi sul sito del nostro giornale nello spazio Blog'n'Roll. Il trio più famoso del rock trentino ha scelto per questa occasione il brano "Venti tornanti" tratto dal suo ultimo album "Cambogia" uscito a fine 2017 per l'etichetta Fiabamusic. Nelle immagini si vedono in contemporanea, ma ognuno nella propria abitazione, Michele Vicentini e Federico Sassudelli che suonano la chitarra mentre Jacopo Broseghini è alle prese con il suo inseparabile basso.

Una canzone proposta dunque nella formula remoto in una sorta di "40ena sessions" come la chiamano i Bastard Sons of Dioniso: <La nostra formula per questo video e per questi tempi di distanze – sottolinea Jacopo Broseghini – è quella della musica suonata "ognuno a so'ca" per dirla alla trentina, sperando che questo momento passi presto e si possa tornare a suonare insieme, soprattutto in versione live. Sarà emozionante il momento in cui saliremo di nuovo sul palco per riabbracciare chi ci segue e ci vuole bene>. "Venti tornanti" è il sesto pezzo nella tracklist di "Cambogia", uscito per Fiabamusic, ed era stato lanciato così: "Questo è l' l’acustico-Bastard che ti aspetti. Sembra una canzone uscita dal loro precedente album, “Sulla cresta dell’ombra”, per entrare qui, in mezzo al rock’n’roll, e farci riposare su una canzone d’amore legata alla montagna". "Venti tornanti" nasce dalla collaborazione fra la band ed il musicista di Trento Emanuele Lapiana in arte Nano: <L'idea di partenza musicale è stata di Federico – racconta Broseghini – per un brano che ha preso poi una forma unplugged unica nel nostro disco. L'abbiamo scelta per salutare i lettori de l'Adige perchè è una canzone salvifica, in cui la montagna rappresenta la roccia a cui ti puoi aggrappare nei momenti difficili come questo, una sicurezza, un luogo dove respirare di nuovo e rinascere. Ogni di noi oggi deve trovare quel luogo dentro se stesso per alimentare la fiducia verso il prossimo e verso il futuro>. Dalla metà del 2019 i Bastard sono al lavoro sul nuovo disco: <L'idea era quella di lanciare un singolo prima dell'estate ma ora tutta la tournè è stata messa in standby e ogni progetto è congelato. Questo ci permette di lavorare, ovviamente in remoto, a nuovi pezzi e limare quelli che avevamo abbozzato, pronti ad affrontare con la carica giusta il momento in cui tutto questo sarà finito>.