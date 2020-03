Canzoni da quarantena: la versione per piano e voce dei Reversibile di "Valvonauta" dei Verdena

Era il 1999 quando i Verdena incidevano il loro primo album da cui è tratto il brano "Valvonauta" riproposto qui in una versione più morbida e malinconica dai Reversibile.

<Abbiamo scelto questo brano - spiegano i tre musicisti di Trento - perchè pur essendo un pezzo piuttosto cupo lancia un messaggio di speranza, un "va tutto bene" al quale ci stiamo aggrappando in questi momenti pesanti e difficili nei quali siamo portati a ricordare ciò che veramente è il miele della vita: il rapporto con gli altri, che oggi non è possibile. E non lo sarà chissà per quanto. Ma va tutto bene anche se non c'è miele, e sto bene anche se sei lontano>.

I Reversibile, in circolazione dal 2014, che uniscono nella loro line up Corrado Fago Golfarelli, Michele Cologna e Nicola Nannini, stanno dando gli ultimi ritocchi al loro nuovo Ep che dovrebbe uscire in primavera con la prestgiosa distribuzione di Universal Music Italia.