Canzoni da quarantena: The Mentis sulle tracce dei Ricchi e Poveri con "Sarà perchè #iorestoacasa"

Il video di oggi ci porta nel mondo dei The Mentis con la loro cover di un classico dei Ricchi e Poveri "Sarà perchè ti amo".

Un video che la band trentina accompagna con queste parole: "Il rock resta a casa ma per i The Mentis non si ferma. Ci siamo lasciati ispirare e abbiamo creato il nostro personale inno contro il #coronavirus #covid19 perché non vediamo l'ora di riabbracciarci e di suonare live #andràtuttobene Se la cantano anche i bambini, devono capirlo anche gli adulti: #iorestoacasa