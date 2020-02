Maitea: l’indie folk malinconico del nuovo singolo Wasting The Last Time

Ha le forme di “Wasting The Last Time” il nuovo brano della cantautrice trentina Maitea.

La canzone accompagnata da un lyric video realizzato da Elisa Riddo, è stata registrata al Dingo Studio Production di Trento. L'arrangiamento, caratterizzato da un sound indie/folk, è stato realizzato in collaborazione con Francesca Endrizzi (batteria e cori), Elisa Pisetta (chitarre) e Cristian Postal (basso) che ha curato anche il lavoro di produzione e mixaggio.

“Wasting The Last Time - racconta all’Adige Elisa Olaizola in arte Maitea - è nata pensando a tutti quei momenti in cui sentiamo il rimpianto per aver perso l'ultima occasione per dire qualcosa a una persona speciale, l'ultima occasione per trascorrere del tempo con chi amiamo. È una canzone molto malinconica e riflessiva”.

Il singolo si può trovare sui maggiori digital store musicali, come Spotify e Apple Music.

LINK SPOTIFY:

https://open.spotify.com/track/3pcQAZZPUDfjOh7nFdzJlB?si=ty4SMktWQxa2gK3...