La fiaba pop dei Trerose nel nuovo video "L'alieno nel giardino" segnato dalla voce di Eleonora Merz

E’ stato girato a Trento e porta la fuma del regista trentino Nicola Bortolamedi il nuovo video dei Trerose. Le immagini sono quelle legate alle note della moderna fiaba pop “L'alieno nel giardino" un brano dalla melodia delicata, atmosfera trasognata e una voce lieve che accompagna per mano l’ascoltatore nel racconto di un amore inaspettato e diverso. I Tre Rose, guidati dalla cantante trentina Eleonora Merz, hanno la loro base in Emilia e hanno conquistato lo scorso anno il “Premio Stefano Ronzani” alla 31/a edizione di Rock Targato Italia. Proprio “L'alieno del giardino" è pubblicato nella compilation di Rock Targato Italia dal titolo “Necessità &Virtù” dall’etichetta Terzo Millennio Records, disponibile in tutti i digital store.

Il video del brano “L’alieno nel giardino” è stato girato in parte in un vecchio maso sulle colline di Trento e in parte ndllo spazio “Il Papavero” di Rovereto ed è caratterizzato da un’atmosfera tra il fiabesco e il surreale, mostra l’avvicendarsi di bizzarri personaggi femminili alter ego della protagonista o forse provenienti da un’altra dimensione. Insieme ai Trerose che accanto alla Merz vedono le chitarre di Pino Dieni (già compositore e musicista con Mara Redeghieri, e performer nel Robert Fripp’s Guitar Circle) e il basso di Fabiano Spinelli nel video anche Claudia Cambiaghi, Emanuela Chessler, Anna Dapor, Miriam Pepe, Alessandra Pojer, e Lilly Wilson. <L’Alieno nel giardino - racconta Eleonora Merz - è una ballad ritmica e surreale in cui si racconta del casuale incontro tra due esseri completamente diversi tra loro ma accomunati da una condizione di solitudine ed abbandono. L’amore, l’aiuto, la comprensione arrivano accompagnate dal personaggio meno atteso, neanche immaginato: un alieno, il diverso per eccellenza. Ed è proprio l'inatteso, il diverso a spezzare e reindirizzare un destino addormentato>. I Trerose, con le loro musiche pop-rock dalle sonorità scure e romantiche, rigorosamente in lingua italiana, sono stati anche fra i sei finalisti del concorso Rock Time e stanno lavorando a nuovi brani per il loro secondo album dopo il debutto di “Pop Noir”.