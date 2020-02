Samsa Dilemma: “21 November 2018” l’omaggio ad un amico che non c’è più anticipa il nuovo cd

Uscirà la prossima primavera il secondo album, seguito di “Wake up Gregor” dei Samsa Dilemma la formazione trentina guidata dal cantante Riccardo Pro. Ad anticipare il disco il brano accompagnato da un videoclip “21 November 2018” uscito per la label Kutmusic e registrato da Ivan Benvenuti ai Niva Your Sound di Pomarolo con la cover design curata da Nicola D’Agostino.

A segnare “21 Novembre 2018” la voce di Riccardo Pro che si specchia nella chitarra di Enrico Merlin e nel flugelhorn di Paolo Trettel.

Riccardo Pro delinea così questa canzone <Scritta inizialmente per la sfera privata, per un amico che non c’è più. Andato via come un soffio.Il giorno successivo alla perdita è di incredulità. Il secondo di angoscia. Nel corso del terzo passo davanti alla vecchia chitarra classica. Il bisogno di coraggio mi spinge ad afferrarla e a lasciare andare le dita dove vogliono. Le parole sono quelle di quel 21 Novembre pomeriggio. Chiamo Enrico, per la prima volta non sono intimidito dallo spessore del musicista: “Mi serve la tua arte, devi aiutarmi a realizzare questa cosa”. Lui si dice onorato. La musica è un riflesso inconsistente, un’immagine effimera ma preziosa come nient’altro quando l’anima fa male>.