Il ritorno di Pop X con "D'Annunzio" antipasto del nuovo album "Anilite"

Sono le note del singolo "D'Annunzio" , lanciato nei principali digital store e accompagnato da un videoclip girato a Robbiano in Brianza, ad anticipare il quinto album targato Pop X. Il collettivo musicale che ha le sue radici a Trento pubblicherà il nuovo disco nelle prossime settimane e poi inizierà un tour per lanciare questo lavoro che s'intitolerà "Anilite" ed uscirà per la label Bomba Dischi. <"D'Annunzio" - racconta all'Adige Davide Panizza anima dei Pop X - è un brano che ho realizzato nel 2005 durante l'estate dopo aver finito il Liceo. In quel momento insieme a Walter Biondani decidemmo di realizzare un disco con l'obiettivo di salvare la musica: questa era la nostra missione dell'epoca>.

Da allora sono passati quindici anni e il progetto Pop X, considerato da molti come uno dei più creativi e bizzarri della musica tricolore di questo terzo millennio, ha fatto il suo percorso, allontanandosi talvolta da quell'idea che ne aveva segnato le origini, ma trovando sempre una grande attenzione da pubblico e critica anche per l'impatto delle loro travolgenti e stralunate performance live. Nel nuovo disco "Anillte", il senso del titolo, immaginiamo come sempre provocatorio, sarà svelato in futuro, Davide e Walter tornano a collaborare con lo stesso spirito che guidò le origini e quindi cresce anche la curiosità per ascoltare la tracklist completa realizzata seguendo lo spirito iniziatale di Pop X e con quel lavoro congiunto che animava in origine i due musicisti.

Riguardo alla genesi di "D'Annunzio" Davide Panizza tiene a precisare: <Originariamente il brano scritto appunto diversi anni fa aveva come titolo quello di "Il cieco e la finestra" ed era ambientato al Vittoriale degli italiani. Poi il titolo si è trasformato così anche se non si tratta di un vero e proprio omaggio a D'Annunzio ma piuttosto si lega alle suggestioni del Vittoriale, del Garda e alle sue luci primaverili ed estive. Dal punto di vista sonoro non si tratta di un remaster del vecchio pezzo ma di un riarrangiamento da zero, ricantato mantendo le stesse parti e trasformando i suoni a 24bit>