To You Mom: i tenui bagliori di “Sorrow” per il ritorno di Luca Lorenzi e Max Santoni

A due anni di distanza dall’album “This Harmony” i To You Mom lanciano all’inizio di questo 2020 il loro nuovo singolo “Sorrow”.

Accompagnato da un lyric video “Sorrow” è l’ennesima conferma, per noi, della creatività del duo di musicisti trentini formato da Luca Lorenzi e Massimiliano Santoni.

La storia di “Sorrow” è iniziata in realtà molto tempo fa e, nel suo lungo cammino a singhiozzo, ha trovato respiro e ispirazione in molte situazioni e in molti luoghi, è una canzone decisamente intensa e per i To You Mom ricca di significati. “Nel lungo periodo di crescita Sorrow – raccontano Luca e Max- ha in qualche modo viaggiato con noi tra Trento, Milano, Torino e Berlino riempiendosi di sfumature che noi per primi non avremmo potuto immaginare. Anche per questo, l’autunno scorso abbiamo deciso di lasciarla riposare per qualche mese, per poi chiudere il missaggio a fine anno. Ora siamo pronti a condividerla tramite lyric video con chi vorrà mettersi un paio di cuffie, rilassarsi e ascoltarla”.

“Sorrow”, nelle intenzioni dei To You Mom, è il primo di una serie di nuovi brani che usciranno come singoli per essere raccolti poi in un Ep.