Gli auguri di Blog'n'roll al ritmo di Johnny & the SIlver Bells con Feliz Navidad

Per i nostri auguri di Buon Natale e di un 2020 da vivere in musica ci affidiamo alle note di Feliz Navidad nella versione di Johnny & the Silver Bells.

Un video estemporaneo, affidato alle regia di Roberto Buffa, che unisce i musicisti trentini Giovanni Betti, Charley Deanesi, Mariano de Tassis, Mike Bottiglieri e Max Florio.