Caterina: nel video del nuovo singolo “Quando" anche Cristina Noci e Emilio Frattini

Secondo tassello, dopo “O2, per l nuovo album di Caterina (da oggi Cropelli non si dice più) atteso per la primavera 2020 su etichetta Fiabiamusic e distribuzione Artist First.

Le note sono quelle di “Quando” un brano che parla dell’amore altruista: “Di cosa parliamo esattamente - si chiede la cantautrice trentina - quando parliamo d’amore? Il “Quando” è solo una misura approssimativa: non esiste momento migliore per chi si aspetta da tutta la vita”.

“Quando” è stato mixato da Marco Dal Lago al Wasabi Studios di Trento. Mastering di Maurizio Biancani al Fonoprint Studios di Bologna. In questo brano Caterina è accompagnata da Davide Aru alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria, e Clemente Ferrari al basso, tastiere e synth. Ferrari, che ha affiancato artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Max Gazzé, solo per citarne alcuni, ha arrangiato il singolo e tutti i brani del primo cd d'inediti di Caterina.

Alla regia del videoclip il regista trentino Matteo Scotton per le immagini che vedono la presenza della doppiatrice e attrice Cristina Noci e del celebre mimo Emilio Frattini, che con la sua espressività è riuscito a regalare un tocco di magia alle immagini. “Abbiamo voluto realizzare – sottolinea Caterina - un piccolo film dall’atmosfera natalizia e dalle tinte poetiche, ma non patetiche, per mostrare come è semplice rianimarsi e ricominciare a sognare se non veniamo lasciati soli”.