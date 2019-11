La maliziosa e graffiante "Mania" fra rock e groove dance di Michele Cristoforetti

Si intitola "Mania" il nuovo singolo del cantautore trentino Michele Cristoforetti il primo che esce per l’etichetta milanese Dream Records.

Un brano trascinante dal groove dance-rock che gli conferisce un'atmosfera più disinvolta e fruibile accompagnato anche da un videoclip, a tinte black&white, con la regia affidata a Leonardo Menegoni ed Antonio Benedetti che è stato girato nello Studio Nadia Baldo di Trento: uno spazio ben fornito di tutte le attrezzature necessarie e con uno staff tecnico a disposizione altamente preparato e professionale.

“La regia di Leonardo Menegoni ed Antonio Benedetti - racconta Michele Cristoforetti - mi ha sempre reso in questi ultimi anni in cui si sono occupati anche di altri miei inediti, decisamente soddisfatto. La registrazione del video è iniziata tra le riprese del playback dei miei musicisti Michele Rossi, Davide Dalle Vedove e Alessandro Piva per poi finire con la mia parte, abbastanza corposa considerati i cambi d'abito e di scenografia”.

Le immagini del video di “Mania” sono attraversate dalla presenza degli attori Sofia Paoli (attrice milanese che ha collaborato con molti musicisti, tra cui Alessandra Amoroso) e del trentino Lorenzo Marchi. “La loro professionalità ed intensità - sottolinea Cristoforetti - mi hanno lasciato a bocca aperta, in tutti questi anni di videoclip e trasmissioni televisive raramente mi è capitato di vedere simili doti. La naturalezza e la complicità dei due nella scena di sesso mi ha davvero stupito. Il video è in bianco e nero perché il focus rimanesse sulla storia, sui suoi elementi e sulle tematiche. A mio parere il bianco e nero è la veste migliore per trasmettere in modo diretto e definito un concetto”.

La canzone "Mania” è nata dopo la lettura di un romanzo erotico: “Sono rimasto incuriosito da queste pagine per il loro stile molto personale e per la scrittura narrativa, analitica ed affascinante e così ho voluto conoscere proprio l’autrice del libro. In seguito le ho chiesto di assistermi nella stesura del testo. Ho tentato di coinvolgerla nel progetto ma lei, sebbene stimolata dalla proposta, non si sentiva di imbrigliare il libro entro una metrica definita. L’autrice però ha deciso, con grande fiducia nei miei confronti, di darmi carta bianca. Le strofe sono corse via veloci come i dieci anni di vita vissuta della protagonista, incapace di darsi delle risposte se non nelle ultime pagine dove tocca miseramente il fondo in un consapevole incontro con la fine, che si rivela poi una vincente rinascita”.

Un singolo "Mania" che permette a Cristoforetti di gettare le basi per un 2020, sempre insieme all'inseparabile band dei Kascade, che si annuncia ricco di novità.