Perché Stanchina deve 2000 euro a Carollo

S pazio 2019: Fuga dai Mercatini di Natale. Alla fine della (piazza) Fiera, il Comune di Trento ha ricevuto dall'Apt 10mila euro di affitto per i mercatini dell'anno scorso. Quando si dice pagamento 30, 60, 360. Dopo avere sempre negato l'evidenza, il Comune ha ammesso l'errore: «I nostri uffici hanno pasticciato». In che modo hanno "pasticciato"?

L'anno scorso il Comune, già che era Natale, ha regalato all'Apt (ente privato) due mesi di occupazione del suolo pubblico per i mercatini di Natale; questo mentre qualsiasi altro privato o associazione che vuole allestire un gazebo (anche per raccogliere fondi in beneficenza), si trova un conto così salato che gli conviene metterne direttamente due di gazebo: uno per la beneficenza e l'altro per raccogliere fondi per pagare il gazebo per beneficenza.

E sperare di non sbagliare una virgola nella compilazione dei moduli, altrimenti il dirigente che ha "pasticciato" ti nega l'autorizzazione. La direttrice dell'Apt per voce dell'assessore Stanchina ha chiarito che «Se qualcuno sapeva, è il momento di parlare!». Si sono presentati in trentaduemila. Al che Stanchina per voce della direttrice dell'Apt ha chiarito che dopotutto il termine "pasticciato" è carino. Il sindaco Andreatta per voce del Presidente dell'Apt ha chiarito che il dirigente "pasticcione" è in castigo e dovrà scrivere per 100 volte coi chiodi di garofano sulla casetta del vin brulé «sono un pasticcione». Inoltre dovrà presentarsi ai mercatini accompagnato dai genitori.

In conclusione. Premesso che il DJ Robin Hood ha di fatto consegnato al Comune 10mila euro, e che il codice civile prevede che se qualcuno (Robin) riporta una somma (10mila) al legittimo proprietario (Comune) va ricompensato (dal 10 al 20% della somma), l'assessore Stanchina dovrebbe fare un bonifico di 2mila euro a Carollo. Magari scrivendo ai giornali qualcosa tipo «non è vero che non ci sono più le persone oneste» ecc. Anche perché il DJ Robin Hood per scoprire il "pasticciatore" ha chiamato l'Antitrust così tante volte che adesso come vedono il suo numero sono loro a chiamare l'Antitrust. A ogni modo, la prima volta che il Comune vi multa perché avete il balcone fuori di 2 millimetri rispetto alla planimetria catastale, provate a dirgli «il mio ufficio ha pasticciato».

Magari funziona anche per i normali cittadini.