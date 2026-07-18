SARNONICO. Miss Italia torna a Sarnonico per il ventiduesimo anno consecutivo. Domani, domenica 19 luglio, alle 21.15 l'area dedicata alle attività sportive ospiterà la selezione di Miss Sarnonico, appuntamento ormai tradizionale dell'estate in Val di Non organizzato con il supporto del Comune, della Pro Loco e degli sponsor locali.

In passerella sfileranno una ventina di concorrenti provenienti da tutto il Trentino-Alto Adige, di età compresa tra i 17 e i 30 anni. La vincitrice conquisterà la fascia valida per l'accesso alle finali regionali, mentre altre cinque concorrenti saranno selezionate dalla giuria per proseguire il loro percorso nel concorso.

La serata sarà presentata e diretta da Sonia Leonardi. Il programma prevede una coreografia iniziale, le sfilate in abito da sera e con l'outfit sportivo Givova, oltre a momenti di intrattenimento dedicati al pubblico, tra cui un gioco per i bambini e l'esibizione delle ballerine della scuola BF Dance Studio di Mezzolombardo, protagoniste di una performance di balli caraibici.

L'immagine delle concorrenti sarà curata dallo staff di Hair Studios di Paola Foldi di Bolzano, in collaborazione con Framesi, storico partner del concorso. Alla prima classificata saranno consegnate la corona Miluna e i premi messi a disposizione dagli sponsor.

Dopo la tappa di Sarnonico, il tour provinciale di Miss Italia proseguirà il 21 luglio a Campolongo, il 24 luglio a Mori, il 25 luglio a Pinzolo, il 26 luglio a Lavarone e il 29 luglio a Canazei. Le finali regionali sono invece in programma ad Andalo (5 agosto), Cavalese (10 agosto), Fiera di Primiero (12 agosto), Folgaria (16 agosto) e Cogolo di Pejo (18 agosto), dove sarà eletta Miss Trentino-Alto Adige, che raccoglierà il testimone di Chiara Cenci per rappresentare la regione alle finali nazionali. Le iscrizioni al concorso rimarranno aperte gratuitamente fino a metà agosto per le ragazze italiane tra i 17 e i 30 anni.