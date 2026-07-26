(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Chi deve fronteggiare il complesso tema della sicurezza si trova spesso a farlo in condizioni difficili, imprevedibili, di grande tensione, che richiedono le indispensabili capacità dell'uso della forza ma anche e soprattutto il controllo di questa. La solidarietà verso le forze di polizia è piena ed è proprio nel loro interesse valutare i fatti e verificare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità". Lo afferma il cardinale presidente della Cei e arcivescovo di Bologna in una lunga intervista ad Avvenire parlando del caso Fakir. (ANSA).