(ANSA) - VATICANO, 13 LUG - "L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, Rappresentante Speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza episcopale italiana e semplicemente un sincero Amico dell'Ucraina, giunto oggi nel nostro Paese per la seconda volta. Benvenuto! L'Ucraina è sempre pronta ad accogliere chi la ama e la aiuta in questo momento estremamente difficile di aggressione russa!". E' quanto scrive in un post allegando foto e video, l'ambasciatore ucraino preso la Santa Sede, Andrii Yurash. Secondo quanto apprende l'ANSA, Zuppi dovrebbe visitare alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da papa Francesco, incarico che papa Leone ha mantenuto al porporato. Dopo una prima visita in Ucraina il 5 e 6 giugno del 2023, Zuppi era stato in missione anche a Washington il 17 e 19 luglio quando era in carica l'amministrazione di Joe Biden e quindi a Mosca nell'ottobre del 2024. Più di recente, oltre che per riportare i bambini ucraini deportati dai russi alle proprie famiglie d'origine, Zuppi si era dedicato in particolare allo scambio di prigionieri. Il 10 aprile scorso gli eserciti di Russia e Ucraina avevano effettuato uno scambio di salme di soldati morti durante la guerra proprio dopo che era stato consegnato al presidente della Conferenza episcopale italiana un nuovo elenco di prigionieri ucraini, militari e civili, detenuti nella Federazione Russa. (ANSA).