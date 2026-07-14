(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il campo "Zakhid-1", a Leopoli, Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di "portare la vicinanza di papa Leone" a chi è stato catturato. Il presidente Cei, incontrando i detenuti, fa sapere che "il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile" e si impegna affinché "tutti voi possiate tornare al più presto a casa". "Leone XIV mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi e per dire che è accanto a tutti quelli che soffrono a causa della guerra". Lo scrive Avvenire, al seguito della missione del cardinale. (ANSA).