(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce". Lo dice il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, celebrando da Assisi nella festa di San Francesco: "Il suo e il nostro - aggiunge - è un mondo segnato da guerre, terribili" ma "Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino". "Non c'è tempo da perdere, il divisore imbroglia e fa credere che troviamo la pace con le armi e non con il dialogo e il diritto". (ANSA).