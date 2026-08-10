(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "È importante che gli Stati Uniti e i loro alleati guidino l'ecosistema dell'Intelligenza artificiale open source, che rappresenterà una quota significativa dell'utilizzo globale dell'IA". Lo scrive Mark Zuckerberg in una lettera aperta dal titolo 'The Future is for Everyone: The Path to a Positive AI Future', nel giorno in cui Meta annuncia la disponibilità di due nuovi modelli di intelligenza artificiale, Muse Glimmer e Muse Spark 1.2, che sono 'open source', aperti, la caratteristica che è punto di forza dei rivali cinesi. "L'open source è una forza positiva e importante per dare potere alle persone e impedire la centralizzazione, dannosa sia per la sicurezza che per l'economia", aggiunge Zuckerberg. "La superintelligenza sarà una delle tecnologie più importanti della storia - sottolinea -: le opportunità e le sfide che ne deriveranno saranno probabilmente superiori a qualsiasi altra cosa abbiamo visto nel corso della nostra vita. Dobbiamo prendere la questione molto seriamente". Per il capo di Meta, "la chiave per un futuro positivo per tutti sta nel raggiungere un equilibrio di potere che favorisca gli individui. La soluzione consiste nel garantire che la superintelligenza sia ampiamente distribuita, così da dare potere alle persone". Riguardo all'empowerment individuale come fonte di prosperità, Zuckerberg aggiunge che Meta propone "una filosofia basata sull'empowerment individuale come fonte di prosperità, sull'invenzione come scopo primario della superintelligenza e sull'equilibrio di potere come fondamento della sicurezza". (ANSA).