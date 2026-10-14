(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - Volodymyr Zelensky si sente "tradito" da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Vladimir Putin e la cosiddetta tregua energetica. Lo ha detto il presidente ucraino in un'intervista all'anchorman britannico Piers Morgan sul suo canale YouTube. "Se sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia", ha affermato. Zelensky ha anche lanciato un messaggio a Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo a fronte degli attacchi russi: "È un grande errore, morirà gente". (ANSA).