(ANSA) - MOSCA, 14 SET - "Se i partner sono disposti a garantire che la Russia smetta di colpire la nostra rete elettrica, le nostre altre infrastrutture energetiche, le infrastrutture critiche e il flusso di cibo, noi, ovviamente, siamo pronti a garantire una corrispondente cessazione dei nostri attacchi". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, dopo che Donald Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. "Ci aspettiamo che i partner forniscano dettagli concreti", aggiunge Zelensky. (ANSA).