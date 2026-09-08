(ANSA-AFP) - KIEV, 08 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di "contare su un incontro" con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. (ANSA-AFP).