(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Sono felice di essere qui, sono davvero grato per l'enorme sostegno che riceviamo dal Consiglio dell'Ue, dalla Commissione e dai leader europei, veri leader, che sono stati al nostri fianco fin dall'inizio della guerra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio Europeo. "È necessaria una leadership europea per garantire che la vita dei cittadini sia adeguatamente protetta da questo terrore russo". Lo afferma Volodymyr Zelensky dopo il bilaterale con Costa e von der Leyen. "Apprezziamo che tutto ciò su cui concordiamo venga attuato tempestivamente. Oggi abbiamo discusso di ulteriori aiuti, innanzitutto per le nostre esigenze in materia di energia e difesa aerea. Abbiamo parlato del sostegno alla nostra resilienza finanziaria, anche per il prossimo anno, e abbiamo coordinato il nostro lavoro sul percorso di integrazione europea. È importante che questa settimana siano stati avviati nuovi gruppi di negoziazione. Stiamo lavorando per avviare i restanti due entro la fine dell'anno", ha aggiunto. Zelensky, su X, ha informato del bilancio di vittime odierno, dopo gli attacchi di droni russi a Kharkiv e Rivne. (ANSA).