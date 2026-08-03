(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishyna. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. "Il decreto dispone la rimozione di Stefanishina Olga Vitalievna dalla carica di ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria dell'Ucraina presso gli Stati Uniti d'America". Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di un nuovo ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. (ANSA).