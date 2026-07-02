(ANSA) - KIEV, 02 LUG - L'Ucraina "certamente" reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. "La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito. È su questo che hanno contato durante tutta la guerra. Non accadrà", ha affermato, aggiungendo che l'Ucraina "certamente" reagirà agli attacchi. (ANSA).