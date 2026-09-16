(ANSA) - ROMA, 16 SET - Volodymyr Zelensky ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e ai cari delle 5 vittime dell'attacco con droni russi avvenuto questa mattina a Nikopol, contro un autobus. "Non c'è alcuna logica militare in tutto questo, solo un altro atto di brutalità", afferma in un post su Telegram. Zelensky ha dichiarato che un altro attacco russo, avvenuto nella notte, ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv. Aggiunge che sia la stazione ferroviaria che la locomotiva sono state danneggiate nell'attacco, ma afferma che quasi 170 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza grazie al tempestivo avviso della compagnia ferroviaria statale ucraina. Secondo Zelensky, a Kovel si è verificato anche un attacco a una locomotiva elettrica, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare gli incendi a Kiev, Kherson, Donetsk e Poltava. "Ciascuno di questi attacchi riguarda la vita di persone comuni che hanno bisogno di essere protette, costringendo la Russia a porre fine a questa guerra insensata". (ANSA).