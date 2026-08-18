(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto Yevhenii Khmara per l'approvazione parlamentare come ministro della Difesa, secondo quanto riferito dai legislatori e riportato da Sky News. Khmara ricopre già l'incarico di ministro ad interim dopo l'improvviso licenziamento del suo predecessore, Mykhailo Fedorov, avvenuto a luglio. Una decisione che ha scatenato una crisi politica per Zelensky e proteste nel Paese, compresa la capitale Kiev dove anche domenica, per il secondo mese consecutivo, manifestanti sono scesi in piazza per chiedere la reintegrazione di Fedorov. Zelensky ha anche riproposto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha per la sua attuale posizione. Secondo i parlamentari, la votazione è prevista per domani. (ANSA).