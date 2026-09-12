(ANSA) - ROMA, 12 SET - Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E' quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. "Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni", ha affermato Zelensky spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. "Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. [...] Contano i risultati. Tutto qui". Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. (ANSA).