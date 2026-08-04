(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. "Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump, e questo è importante. All'incontro a Washington abbiamo parlato di come possiamo creare nuove circostanze affinché ci sia una vera diplomazia. Stiamo cercando di mettere in pratica tutto ciò", ha precisato il leader ucraino, aggiungendo che il suo Paese è "pronto per tutti i formati di riunione e ci aspettiamo che Witkoff e Kushner siano attivi già ad agosto". Zelensky ha infine riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei Paesi del Golfo, è in corso e che questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. (ANSA).