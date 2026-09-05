(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Ho appena parlato con i rappresentanti del presidente americano. Loro hanno già iniziato oggi i lavori con la parte russa. A partire da questo momento e fino alla fine di questa giornata di sabato, e poi domenica e lunedì, l'Ucraina è disposta a astenersi dagli attacchi contro Mosca, e speriamo che i russi si astengano dagli attacchi contro Kiev". Lo annuncia su Telegram il presidente ucraino Volodymr Zelensky dopo la tregua russa su Kiev. "Attendiamo Steve Witkoff e Jared Kushner e siamo pronti per un dialogo costruttivo. Grazie a tutti coloro che sono con l'Ucraina!", aggiunge. (ANSA).