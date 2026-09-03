(ANSA) - ROMA, 03 SET - Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito sui social che gli attacchi russi notturni hanno causato distruzione in 13 regioni: "I russi hanno trovato una nuova via d'escalation e non intendono rallentare". "A Odessa - denuncia - i servizi essenziali continuano a operare sul luogo dell'impatto di un drone contro un grattacielo residenziale. A causa dei danni agli appartamenti dal decimo al diciassettesimo piano, si contano 17 feriti, tra cui tre bambini". Raid anche nei distretti di Obukhiv e Boryspil mentre i pompieri sono ancora al lavoro per domare l'incendio scoppiato dopo l'attacco al più grande deposito farmaceutico ucraino. Raid anche a Nikopol, Kherson, Sumy, Zaporizhia e Khmelnytskyi. (ANSA).