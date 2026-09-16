(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il presidente ucraino ha affermato in un'intervista alla Cbs che la Russia ha preso di mira per ben due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. "In Moldavia, il mio aereo presidenziale era lì, ed è per questo che hanno attaccato la Moldavia - ha detto il leader ucraino - Quando siamo tornati a casa, sempre via Chisinau, hanno fatto la stessa cosa". Il primo episodio era stato reso noto dal premier norvegese Jonas Gahr Store. Zelensky ha aggiunto che uno o due droni sono entrati nello spazio aereo moldavo anche durante il suo viaggio di ritorno in Ucraina, un fatto che non era stato precedentemente segnalato. (ANSA).