(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto nel suo consueto discorso serale che la Russia si sta preparando a un'ulteriore mobilitazione in autunno, dopo le elezioni parlamentari. Lo riportano diversi media ucraini. "C'è stato un rapporto dell'intelligence della difesa - Oleh Ivashchenko (capo dell'intelligence della difesa ucraina, ndr)- sui preparativi della Russia per la mobilitazione. Tutto è confermato da documenti interni russi: si stanno preparando per l'autunno, subito dopo la farsa delle elezioni parlamentari". Secondo Zelensky dopo le elezioni, Putin ha in programma un'ulteriore rapida mobilitazione di diverse centinaia di migliaia di russi entro la fine dell'anno, più altrettanti l'anno prossimo. "Questo si aggiungerà al reclutamento che stanno cercando di attuare tramite l'arruolamento a contratto". Zelensky ha aggiunto che l'Ucraina si sta preparando a rendere il più difficile possibile per la Russia attuare questi piani. (ANSA).