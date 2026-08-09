(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerà la prossima settimana nuovi contatti con i mediatori nel processo di pace, nonché nuove negoziazioni sui pacchetti di difesa aerea. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. "La prossima settimana avremo nuovi contatti con i mediatori, e ci concentreremo proprio su quei passi e quelle proposte che si rendono necessari. L'Ucraina è sempre attiva sul piano diplomatico", ha precisato il leader ucraino, aggiungendo che ci saranno "nuovi contratti per quanto riguarda i pacchetti di difesa aerea, per proteggere il nostro Stato e la nostra gente". Zelensky ha fatto reso noto che oggi ha ascoltato i rapporti del primo ministro Serhiy Koretsky e ha avuto anche una conversazione con il comandante in capo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapaty in merito alla difesa delle città ucraine e alle risposte della Russia. "Ci saranno risposte assolutamente legittime, ci sarà la nostra risposta ad ogni attacco. La guerra si farà sentire sempre di più anche in Russia", ha promesso il presidente. (ANSA).