(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che è stata presa la decisione di schierare in territorio russo un numero di soldati nordcoreani compreso tra 30.000 e 50.000. In un'intervista con l'emittente ucraina United News, Zelensky ha affermato che la Corea del Nord sta "studiando questa guerra" e potrebbe rappresentare una minaccia per altri Paesi asiatici perché "acquisirà esperienza nella guerra moderna sotto la guida della Russia". Il presidente ucraino ha affermato che i nordcoreani sono stati coinvolti nella guerra a centinaia, poi a migliaia, e che questa "decisione" porterà il numero a decine di migliaia. "Abbiamo già trovato missili nordcoreani sul territorio ucraino. Oggi questo è un fatto accertato ha dichiarato -. È assolutamente chiaro che la Corea del Nord continuerà ad acquisire esperienza nella guerra moderna, a ottenere licenze dalla Russia e a ricevere da essa ogni tipo di strumento militare. Lo comprendiamo benissimo". Di conseguenza, Zelensky ha esortato la Corea del Sud ad avere una "cooperazione più stretta" con l'Ucraina, compreso uno scambio di sistemi di difesa aerea in cambio di un accordo sui droni. Secondo SkyNewsUk la notizia della decisione della Corea del Nord di inviare soldati da schierare in territorio russo è significativa e dovrebbe essere vista nel contesto dei problemi di risorse umane di Vladimir Putin. Secondo alcune fonti, la Russia starebbe perdendo più soldati di quanti ne possa reclutare, il che ha portato a ipotizzare una possibile mobilitazione dopo le elezioni di settembre. (ANSA).