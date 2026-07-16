(ANSA) - KIEV, 16 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto "unità" all'interno dei vertici dell'esercito di Kiev, mentre affrontava le critiche per aver rimosso il popolare ministro della Difesa, che si era scontrato con il comandante in capo dell'esercito. "Un presidente in tempo di guerra non dovrebbe essere costretto a scegliere in una situazione del genere, onestamente", ha detto Zelensky, riferendosi al conflitto tra l'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov e il comandante dell'esercito Oleksandr Syrsky, aggiungendo: "Desidererei molto l'unità". (ANSA).