(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di essere arrivato in Serbia con il suo team per una missione. "Sono in programma colloqui importanti oggi e domani, con il presidente Aleksandar Vucic e il primo ministro Duro Macut - ha precisato -. Discuteremo dell'espansione dei legami economici tra i nostri Paesi, dei rapporti con l'Unione europea, di altre aree che possono beneficiare le nostre nazioni e di questioni di sicurezza. L'Ucraina è sempre pronta a lavorare in modo costruttivo, a beneficio reciproco e sulla base del rispetto reciproco". (ANSA).