(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere avuto un "buon incontro a Kiev con il senatore statunitense Lindsey Graham. Si tratta già della sua decima visita nel nostro paese, e apprezziamo questo sostegno. Sono grato a Lindsey per aver riconosciuto i nostri guerrieri. Più l'Ucraina è forte sul campo di battaglia, maggiori sono le possibilità che la diplomazia abbia infine successo". Secondo Zelensky "in questo momento è importante che la nostra pressione di sanzioni a lungo raggio sulla Russia venga rafforzata attraverso nuovi passi sanzionatori da parte dei nostri partner. Lindsey mi ha informato sui lavori in corso al Congresso riguardo al disegno di legge pertinente". Inoltre, ha precisato il leader ucraino, "abbiamo anche discusso delle nostre urgenti necessità di difesa aerea per proteggere la nostra gente. Durante il Vertice Nato ad Ankara, il presidente Trump e io abbiamo raggiunto accordi politici sull'autorizzazione della produzione di Patriots in Ucraina. Ora è cruciale implementare tutto ciò a livello di team". (ANSA).