(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Russia ha attaccato la notte scorsa l'Ucraina con 16 missili balistici e 280 droni. Lo afferma sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In totale - ha affermato invocando gli alleati per l'invio di Patriot - stanotte sono stati lanciati 16 missili balistici. Più di 280 droni. Purtroppo ci sono state vittime, ci sono stati colpi a Kiev, in particolare sul Ponte Sud. Una grave escalation nell'operazione russa contro la nostra logistica. Ci sono stati attacchi anche a Kiev, Vinnytsia, Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv, Odessa, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Kherson e nella regione di Chernivtsi. Quasi ovunque, gli obiettivi russi sono le infrastrutture energetiche, logistiche e urbane ordinarie". (ANSA).