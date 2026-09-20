(ANSA) - ROMA, 20 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere "appena parlato con il Presidente Trump. Una conversazione importante, e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci a New York, e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole". Zelensky ha poi reso noto di avere "ringraziato il presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave, e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta". (ANSA).