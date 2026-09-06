(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si sono conclusi a Kiev due cicli di colloqui con gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e che è previsto un terzo incontro. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. "Abbiamo avuto due discussioni. Sono molto lieto che ora si arrivi a un terzo incontro", ha dichiarato Zelensky. Successivamente, Zelensky ha annunciato sui social media che il prossimo ciclo di colloqui si terrà con gli inviati statunitensi e i rappresentanti di Regno Unito, Francia e Germania. (ANSA).