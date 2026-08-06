(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Le Forze di Difesa ucraine hanno colpito le strutture dell'aggressore russo a più di 1.300 chilometri dalla linea del fronte. A Bashkortostan la raffineria Bashneft-Novoil è stata colpita. Nella regione di Yaroslavl, a quasi 700 chilometri dal nostro confine, è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, precisando che i raid oltreconfine hanno l'obiettivo di "limitare i ricavi petroliferi della Russia, che essa utilizza per finanziare la guerra e l'uccisione di ucraini". "Le nostre risposte all'aggressione russa nel Mar Nero sono state anch'esse coronate da successo. In particolare - ha aggiunto -, sono state colpite due pattugliatori militari e navi della flotta ombra". (ANSA).