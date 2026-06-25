(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Le nostre operazioni a lungo raggio sono risposte precise e coerenti al prolungamento della guerra e agli attacchi contro le città e le comunità ucraine. Stanotte, le unità delle Forze di Difesa hanno colpito la raffineria di Poltava nella regione di Krasnodar. La distanza dall'obiettivo è di circa 300 km dalla linea del fronte. Al mattino, l'Sbu ha colpito due raffinerie a Ufa a 1500 chilometri dalla linea del fronte. Stiamo attuando il piano delle nostre sanzioni a lungo raggio". Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invitando "i russi a pensare a una vera diplomazia, invece di cercare di ingannare qualcuno". (ANSA).