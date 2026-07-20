(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Regione di Mosca. Le nostre sanzioni a lungo raggio hanno prodotto risultati contro infrastrutture logistiche e un deposito di petrolio. Un ringraziamento agli operatori delle Forze per i Sistemi a Pilotaggio Remoto, ai nostri servizi di intelligence, alle Forze Missilistiche e di Artiglieria e alle Forze per le Operazioni Speciali. Gli obiettivi si trovavano a oltre 400 chilometri dal nostro confine. Due petroliere della flotta ombra e quattro navi mercantili sono state colpite anche nel Mar Nero". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (ANSA).