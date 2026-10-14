(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La Russia non ha mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Usa, non considera ferme le dichiarazioni del presidente americano". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quello della scorsa notte è stato un attacco "del tutto deliberato e dimostrativo nella sua portata, un attacco missilistico balistico russo mirato specificamente contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente Usa. La Russia ha sprecato l'opportunità di una de-escalation e ha chiaramente scelto di continuare la sua folle guerra di annientamento". Durante la notte, ha spiegato Zelensky, "i russi hanno utilizzato 39 missili balistici e oltre 120 droni d'attacco e munizioni a guida autonoma contro le nostre infrastrutture energetiche e critiche a Kiev, nella regione di Kiev e a Kharkiv". "Chiediamo al Presidente Trump di imporre severe (scritto in maiuscolo, ndr) sanzioni alla Russia". Chiediamo all'America e a chiunque (in maiuscolo, ndr) nel mondo di non chiudere un occhio sulla realtà di rispondere - e di rispondere con forza. Il Presidente americano ha tutti gli strumenti efficaci e necessari per avvicinare la pace attraverso la forza, la giustizia e la pressione sull'aggressore. Chiediamo ulteriori pacchetti di intercettori missilistici Patriot per l'Ucraina. È assolutamente giusto che diciamo agli Stati Uniti, all'Europa e a tutti i nostri partner che nessun Paese al mondo dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare un attore così squilibrato e guerrafondaio come la Russia. Sono grato a tutti coloro che aiutano l'Ucraina. La pace può arrivare solo attraverso la forza, e chiediamo all'America di ricordare questo principio di Reagan". (ANSA).