(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sono almeno tre i morti e 20 i feriti nei raid russi condotti tra la notte e questa mattina in Ucraina, secondo quanto riferito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. Due persone sono morte e 14 rimaste ferite a Kryvyi Rih, mentre una persona è stata uccisa nella regione di Sumy. Altri sei feriti si registrano a Kiev e nella regione. Zelensky ha inoltre riferito che 13 regioni ucraine sono state colpite dalle forze russe nell'ultima settimana, con il lancio di oltre 1.550 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili, "la maggior parte dei quali balistici di vari tipi". "Kremenchuk e Kryvyi Rih sono stati colpiti da missili balistici", ha scritto Zelensky, accusando Mosca di colpire le infrastrutture civili "ovunque possa arrivare con i suoi missili balistici". Il presidente ucraino ha inoltre riferito di una nuova ondata di droni russi lanciata questa mattina. Zelensky ha quindi sollecitato nuovi aiuti militari occidentali per la difesa aerea, affermando che "quando i missili balistici nordcoreani distruggono infrastrutture e provocano vittime qui in Europa, gli intercettori europei non possono semplicemente restare in deposito". "Le vite devono essere protette. La Russia deve essere fermata", ha concluso. (ANSA).