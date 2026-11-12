(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - "Ieri i nostri rappresentanti hanno incontrato i russi e gli americani ad Abu Dhabi. Oggi gli americani si trovano a Mosca e questa sera saranno qui a Dublino. Discuteremo con loro degli esiti dei negoziati degli ultimi giorni; è un'ottima cosa che gli europei siano ormai parte di queste interlocuzioni. Non ancora in modo diretto, ma gli europei sono già coinvolti, ed è necessario far sì che l'Europa diventi una presenza costante in questi negoziati. Da quanto ho appreso dalla nostra delegazione, si è trattato di colloqui seri, non privi di sostanza". Lo ha detto Volodomyr Zelensky, nel suo intervento al vertice della Cpe a Dublino. (ANSA).