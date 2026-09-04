(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che, durante le visite a Mosca e Kiev degli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, l'Ucraina garantirà "il normale funzionamento dello spazio aereo russo" e ha chiesto alla Russia di "fare altrettanto" . Lo riporta l'Ukrainska Pravda. "Non ci saranno attacchi aerei da parte nostra, e la Russia deve fare altrettanto, astenendosi da attacchi aerei per tutto il tempo necessario a condurre questi negoziati e a risolvere le questioni logistiche legate a questa visita americana". (ANSA).