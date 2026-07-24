(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Almeno sei persone sono state uccise e decine ferite nel raid russo in pieno giorno su Kiev. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "Nella regione di Kiev - afferma Zelensky - è in corso un'operazione di soccorso a seguito di un attacco missilistico russo. Al momento si contano decine di vittime. Purtroppo, sei persone sono decedute. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie e agli amici. Proseguono le indagini per accertare tutte le circostanze e la sorte delle persone. Sul posto sono presenti tutti i servizi necessari". (ANSA).