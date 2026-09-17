(ANSA) - TORINO, 17 SET - "Certamente questo strumento (l'intelligenza artificiale) è uno strumento che ci aiuterà a lavorare meglio, ad aiutare i nostri dipendenti a lavorare meglio, ma dobbiamo essere capaci di darci delle regole di funzionamento proprio per evitare che ci sfugga di mano". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della presentazione di Auxil.ia Piemonte, l'intelligenza artificiale a servizio della pubblica amministrazione piemontese. "Il tema - ha detto il ministro - dell'intelligenza artificiale, come sapete, oggi è un tema all'ordine del giorno, è una priorità nell'agenda di tutti i governi, non solo nazionali ma internazionali. C'è un dibattito molto acceso e direi molto importante su come utilizzare uno strumento che, se non gestito correttamente, è uno strumento che può provocare anche dei danni". "Questa iniziativa della Regione Piemonte - ha spiegato Zangrillo - è un'iniziativa che a me fa particolare piacere. Intanto perché è in linea con gli impegni che la pubblica amministrazione a livello nazionale sta assumendo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e mi fa piacere perché la mia regione, la Regione Piemonte, è la prima a muoversi dotandosi di uno strumento che sicuramente sarà uno strumento sì di supporto alla pubblica amministrazione, ma poi diciamo che se la pubblica amministrazione funziona meglio, questo significa che i servizi che noi diamo ai nostri utenti, cittadini e imprese, sono sempre più vicini alle loro attese". (ANSA).